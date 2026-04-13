Kinderzimmer in Flammen: Bewohner nach Brand in Wohnhaus in Klinik

Salzwedel - In einem Mehrfamilienhaus in Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Kinder und Erwachsene mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 5.20 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel und die Feuerwehr über das brennende Gebäude am Friedensring informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Bewohner des Hauses durch den Rauchgeruch geweckt und stellte daraufhin das Feuer im Kinderzimmer seiner Wohnung fest.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, mussten alle Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Zwei Kinder und zwei Erwachsene wurden zudem mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.