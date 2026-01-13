Kommt nach dem Schnee jetzt das Hochwasser? Sächsische Stadt trifft Vorsichtsmaßnahmen

Grimma - Die anhaltenden frostigen Temperaturen der vergangenen Tage haben auf der Mulde eine geschlossene Eisschicht entstehen lassen. Mit Blick auf angekündigtes starkes Tauwetter reagiert die Stadt Grimma in Sachsen nun vorsorglich.

Die Mulde ist momentan noch mit einer dichten Eisschicht bedeckt. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Die Tore der Hochwasserschutzmauer unterhalb des Amtsgerichts wurden am Montagnachmittag teilweise durch Kameraden der Feuerwehr geschlossen.

Hintergrund der Maßnahme ist eine durchgehende Eisdecke, die sich von der Papierfabrik in Golzern bis zu den Böhlschen Wiesen gebildet hat. Auch im Abschnitt zwischen der Hängebrücke und der Schiffsmühle ist die Mulde derzeit vereist.

Bei steigenden Temperaturen besteht die Gefahr, dass sich das Eis plötzlich löst, abfließt und sich weiter flussabwärts erneut aufstaut. Dadurch könnte der Wasserstand innerhalb weniger Stunden deutlich ansteigen.

Ein ähnliches Szenario ereignete sich zuletzt im Jahr 2012. Damals führten aufgestaute Eisschollen dazu, dass die Mulde binnen kurzer Zeit über die Ufer trat.