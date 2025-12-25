Kurz vor Heiligabend: Familie verliert ihr Zuhause durch Brand-Drama

Leichlingen - Großeinsatz kurz vor Weihnachten : Im Leichlinger Stadtteil Witzhelden ist ein Wohnhaus in der Nacht auf den 24. Dezember in Brand geraten und nun unbewohnbar.

Mithilfe einer Drehleiter wurde das Flammenmeer bekämpft. © Feuerwehr Leichlingen

Laut Feuerwehr brach das Feuer am späten Montagabend gegen 23.40 Uhr am Fritz-Hinrichs-Weg aus. Zunächst war von einem kleinen Kaminbrand die Rede, doch bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Daraufhin wurden umgehend weitere Kräfte alarmiert. Trotzdem fraßen sich die Flammen weiter nach oben und erreichten schließlich das Dach.

In der Folge wurde sowohl von innen als auch von außen gegen das Feuer vorgegangen. Sogar Teile des Daches mussten geöffnet werden, um letzte Glutnester zu löschen.

Mit rund 80 Einsatzkräften war die Feuerwehr fast acht Stunden im Einsatz, bis tief in den Morgen des ersten Weihnachtstags hinein.