16.04.2024 20:38 Lagerhalle in Neustadt-Glewe in Flammen: Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz

In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat der Brand in einer leerstehenden Lagerhalle am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Von Christoph Carsten

Neustadt-Glewe - In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Das sogenannte "Porsch-Werk" in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brannte lichterloh. © NEWS5 / Schröder Wie die Polizei mitteilte, geriet das sogenannte "Porsch-Werk" an der Brauereistraße gegen 17 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Eine riesige schwarze Rauchwolke war weithin am Himmel zu sehen, sodass der Bahnhof und umliegende Straße komplett gesperrt werden mussten. Die Polizei bat alle Anwohner darum, Türen und Fenster geschlossen zu halten, den Brandort zu meiden und die Stadt weiträumig zu umfahren. Der Bahnverkehr kam zum Erliegen. Feuerwehreinsätze Blitz kracht in Dach und löst Brand in Cottbus aus: Haus unbewohnbar Die Feuerwehr war mit 100 Kräften aus neun Wehren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5 / Schröder