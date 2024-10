Landkreis Zwickau: Vater und Sohn aus Flammen gerettet

Kirchberg - Ein Oktoberfest hat in Kirchberg (Landkreis Zwickau) womöglich Menschenleben gerettet: Weil mehr als 2500 Festbesucher ausgelassen feierten, war Samstagnacht eine Polizeistreife in den Straßen der Kleinstadt unterwegs. Gegen 1 Uhr entdeckten die Beamten, dass Terrasse und Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße brannten.