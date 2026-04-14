Lagerhalle im Vollbrand: Anwohner wegen starkem Rauch gewarnt
Kassel/Fuldatal - Eine große Rauchwolke stieg weithin sichtbar auf: In Fuldatal bei Kassel wurde am Dienstag eine Lagerhalle durch einen Brand völlig zerstört!
Das Feuer brach gegen 10.10 Uhr auf einem Firmengelände in der Ihringshäuser Straße nahe der Kasseler Stadtgrenze aus, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.
Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine größere Halle bereits im Vollbrand. Das Gebäude diente als Lager einer Baufirma sowie als Werkstatt.
Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
"Ein 18-jähriger Mann aus Baunatal, der sich zum Ausbruch des Feuers alleine im Werkstattbereich aufgehalten hatte, konnte die Halle noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt", ergänzte ein Sprecher.
Feuer zerstört Halle in Fuldatal: Kripo Kassel ermittelt
"Mehrere Anwohner klagten infolge des Einatmens von Rauch über Unwohlsein, nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aber keine der Personen medizinisch behandelt", hieß es weiter.
Die Lagerhalle wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Brand griff zudem auf eine Gartenhütte auf einem angrenzenden Grundstück über.
Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei nach "ersten vorsichtigen Schätzungen" auf einen "niedrigen siebenstelligen Bereich" taxiert.
Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, die Ermittlungen hierzu dauern an. Hierfür wurde die Brandruine in Fuldatal von der Kasseler Kriminalpolizei beschlagnahmt.
Titelfoto: 5VISION.NEWS