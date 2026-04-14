Lagerhalle im Vollbrand: Anwohner wegen starkem Rauch gewarnt

Kassel/Fuldatal - Eine große Rauchwolke stieg weithin sichtbar auf: In Fuldatal bei Kassel wurde am Dienstag eine Lagerhalle durch einen Brand völlig zerstört!

Brand in Fuldatal bei Kassel: Eine Lagerhalle stand in Flammen, der Sachschaden ist beträchtlich. © 5VISION.NEWS

Das Feuer brach gegen 10.10 Uhr auf einem Firmengelände in der Ihringshäuser Straße nahe der Kasseler Stadtgrenze aus, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine größere Halle bereits im Vollbrand. Das Gebäude diente als Lager einer Baufirma sowie als Werkstatt.

Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

"Ein 18-jähriger Mann aus Baunatal, der sich zum Ausbruch des Feuers alleine im Werkstattbereich aufgehalten hatte, konnte die Halle noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt", ergänzte ein Sprecher.