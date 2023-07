Mann stürzt in Schlucht - Feuerwehr ortet ihn in schwer zugänglichem Waldgebiet

Ratingen - Die Feuerwehr in Ratingen (Kreis Mettmann) ist in der Nacht zu Freitag zu einem aufwendigen Rettungseinsatz in ein Waldgebiet ausgerückt.

Die Feuerwehrleute hatten den Verunglückten mitten in dem schwer zugänglichen Waldgebiet geortet. © Feuerwehr Ratingen

Wie ein Sprecher der Kameraden am Freitagmorgen berichtete, waren die Kräfte in der vergangenen Nacht gegen 0.05 Uhr in das schwer zugängliche Waldgebiet nach Ratingen-Homberg alarmiert worden, nachdem dort ein Mann einen Abhang hinab in eine Art Schlucht gestürzt war.

Der Verunglückte hatte den Notruf noch selbst per Handy absetzen und um Hilfe bitten können, wie es hieß.

Umgehend ortete die Leitstelle die ungefähre Position des Mannes anhand des Handys und schickte schließlich zahlreiche Rettungskräfte zum Ort des Geschehens.

Den ersten eintreffenden Einsatzkräften sei es dann gelungen, per Handyverbindung den konkreten Standort des Verunglückten abseits der befestigten Wege zu lokalisieren.

Auch Rettungssanitäter und ein Notarzt kletterten über Umwege zu dem Abgestürzten.