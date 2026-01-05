Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Lagerhallenbrand im Harz
Blankenburg - Am frühen Montagmorgen ist in Blankenburg (Landkreis Harz) eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.
Gegen etwa 5.30 Uhr soll das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Gewerbegrundstück in der Alten Halberstädter Straße ausgebrochen sein, erklärte eine Sprecherin des Polizeireviers Harz.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.
Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen jedoch bereits nach knapp 25 Minuten unter Kontrolle bringen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Cattenstedt auf Facebook.
Einer ersten Einschätzung zufolge beläuft sich der vorzeitige Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.
Bei dem Einsatz wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt.
Die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten anschließend den Brandort und leiteten Ermittlungen zur Ursache ein.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Cattenstedt der Stadt Blankenburg/Harz