Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Lagerhallenbrand im Harz

Blankenburg - Am frühen Montagmorgen ist in Blankenburg ( Landkreis Harz) eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Nach etwa 25 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Cattenstedt der Stadt Blankenburg/Harz

Gegen etwa 5.30 Uhr soll das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Gewerbegrundstück in der Alten Halberstädter Straße ausgebrochen sein, erklärte eine Sprecherin des Polizeireviers Harz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen jedoch bereits nach knapp 25 Minuten unter Kontrolle bringen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Cattenstedt auf Facebook.

Einer ersten Einschätzung zufolge beläuft sich der vorzeitige Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.