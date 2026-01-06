Wohnung brennt: Feuerwehr rettet drei Menschen mit Drehleiter

Kehl (Ortenaukreis) - Am frühen Dienstagmorgen hat eine Wohnung in Kehl gebrannt. Die Feuerwehr konnte mehrere Menschen retten.

Drei Personen wurden mit einer Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet. © Esther Busch / EinsatzReport24

Wie die Stadt Kehl mitteilte, brach das Feuer gegen 3 Uhr nach einem Knall in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße 21 aus.

Aus der betroffenen Wohnung drangen keine Flammen nach außen. In der Schulstraße waren lediglich dunkle Rauchwolken zu sehen.

Die Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, rettete zunächst drei Personen aus einer Wohnung eine Etage tiefer mit der Drehleiter, da der Fluchtweg durch den Rauch versperrt war.

Zwei weitere Hausbewohner mussten über den Treppenraum nach draußen begleitet werden.