Wohnung brennt: Feuerwehr rettet drei Menschen mit Drehleiter
Kehl (Ortenaukreis) - Am frühen Dienstagmorgen hat eine Wohnung in Kehl gebrannt. Die Feuerwehr konnte mehrere Menschen retten.
Wie die Stadt Kehl mitteilte, brach das Feuer gegen 3 Uhr nach einem Knall in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße 21 aus.
Aus der betroffenen Wohnung drangen keine Flammen nach außen. In der Schulstraße waren lediglich dunkle Rauchwolken zu sehen.
Die Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, rettete zunächst drei Personen aus einer Wohnung eine Etage tiefer mit der Drehleiter, da der Fluchtweg durch den Rauch versperrt war.
Zwei weitere Hausbewohner mussten über den Treppenraum nach draußen begleitet werden.
Brandwohnung nicht mehr bewohnbar
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer zügig. Im Anschluss wurden die Brandwohnung und der Treppenraum ausreichend belüftet.
Die geretteten Personen konnten im Anschluss wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung, in der sich zum Zeitpunkt niemand befand, ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Der Einsatz war um 5.40 Uhr beendet, hieß es.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.
Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
