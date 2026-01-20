Mehrfamilienhaus evakuiert: 24 Mieter müssen ihre Wohnungen verlassen

Roßleben-Wiehe - Am Dienstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Roßleben (Kyffhäuserkreis) gebrannt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bottendorf

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war das Feuer gegen 4.30 Uhr in einem Keller ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Roßleben, Wiehe, Donndorf und Schönewerda waren jedoch schnell vor Ort und konnten die Flammen schnell löschen. Durch das schnelle Ablöschen wurde verhindert, dass sich das Feuer auf die Gebäudesubstanz ausbreitete.

Das Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße musste evakuiert werden. Rund zwei Dutzend Mieter mussten das Gebäude zeitweise verlassen. Nach Ende des Einsatzes konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten vor Ort von den Sanitätern behandelt werden. Am Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.