Mehrfamilienhaus steht in Flammen: Frau kommt bei Brand ums Leben

Gelsenkirchen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ( NRW ) ist eine Frau ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Gelsenkirchen schnell löschen. Für eine Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.58 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. In einem Mehrfamilienhaus an der Markenstraße war ein Feuer ausgebrochen.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich bereits starker Rauch entwickelt. Einige Bewohner saßen noch im Haus fest.

Mit zwei Drehleitern brachten die Feuerwehrleute die Bewohner in Sicherheit. Ein Teil konnte sich selbst retten. Der Brand war schnell abgelöscht.

Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnungen wurde eine leblose Person aufgefunden. Es handelte sich um eine Frau. Eine Wiederbelebungsmaßnahme verlief erfolglos.

Sieben Personen mussten in ein Krankenhaus transportiert werden, sechs weitere Menschen kamen bei Nachbarn oder in städtischen Einrichtungen unter.