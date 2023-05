25.05.2023 17:12 Mehrfamilienhaus steht in Flammen: War es Brandstiftung?

Am Mittwochnachmittag kam es in Halberstadt zu einem Brand in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Halberstadt - Am Mittwochnachmittag kam es in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Halberstadt (Landkreis Harz) zu einem Brand. Da das Haus unbewohnt ist, wurde niemand bei dem Feuer verletzt. © Polizeirevier Harz Nach Angaben des Polizeireviers Harz geriet gegen 16.30 Uhr ein Teil des Mobiliars in einer der Wohnungen des unbewohnten Mehrfamilienhauses in Brand.

Wenig später erschienen 23 Kameraden der Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen am Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße, um das Feuer zu bekämpfen. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmten die Polizeibeamten den Brandort und nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ersten Erkenntnissen zufolge können die Ermittler nicht ausschließen, dass eine in der Wohnung stehende Couch mutwillig in Brand gesetzt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Titelfoto: Polizeirevier Harz