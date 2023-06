11.06.2023 15:29 Mercedes gerät auf Wolfsburger Brücke in Vollbrand

Am Samstagmorgen geriet ein Auto auf der Berliner Brücke in Wolfsburg in Vollbrand. Der Fahrer bemerkte wie Rauch aus der Klimaanlage trat.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolfsburg - Ein Mercedes-Fahrer in Wolfsburg startete am Samstagmorgen ganz und gar nicht entspannt in den Tag. Der Fahrer bemerkte wie aus der Klimaanlage Rauch austrat. Kurz darauf stand der Wagen in Brand. © Polizei Wolfsburg Nach Angaben der Polizei war der Wolfsburger mit seinem Mercedes-Benz auf der Berliner Brücke in Richtung Innenstadt unterwegs, als plötzlich weißer Rauch aus seiner Klimaanlage kam. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug zur Sicherheit auf einen nahe gelegenen Zubringer. Er stieg aus dem Auto aus und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Feuerwehreinsätze Angelausflug fällt ins Wasser: Feuerwehr rückt zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz aus Aufgrund der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zur Beeinträchtigung des Verkehrs. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Titelfoto: Polizei Wolfsburg