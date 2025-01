26.01.2025 07:47 1.787 Meterhohe Flammen: Baumarkt für Sonderposten im Vollbrand

Alarm in Unterfranken: In der Nacht zu Sonntag brannte ein Baumarkt in Zellingen nordwestlich von Würzburg, rund 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Von Florian Gürtler

Zellingen - Ein Baumarkt für Sonderposten stand in Flammen: Rund 200 Feuerwehrkräfte rückten aus, um den Brand im unterfränkischen Zellingen nordwestlich von Würzburg zu bekämpfen. Die Flammen schlugen weit in den Nachthimmel: Im unterfränkischen Zellingen brannte in der Nacht ein Baumarkt. © NEWS5/Pascal Höfig Die Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr in der Nacht zum heutigen Sonntag alarmiert, wie ein Sprecher erklärte. "Bereits auf der Anfahrt war ein großer Feuerschein sichtbar", hieß es weiter. Der Baumarkt brannte demnach "in voller Ausdehnung". Die Flammen schlugen Meterhoch in den Nachthimmel. Rund 200 Feuerwehrleute rückten an, um den Brand zu bekämpfen. Dabei richteten die Einsatzkräfte ihr Engagement neben den Löscharbeiten auch darauf, ein Überschlagen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Von dem Braumarkt in Zellingen blieb nur eine Brandruine übrig, doch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte von der Feuerwehr verhindert werden. © NEWS5/Pascal Höfig Baumarkt-Brand in Zellingen: Gefahrgüter machten Löscharbeiten gefährlich Der brennende Baumarkt stellt die Feuerwehr zudem vor besondere Herausforderungen: Neben Werkzeugen seien in dem Markt für Sonderposten auch Gefahrgüter wie etwa Öle oder Gase gelagert. Darauf müsse natürlich "extrem geachtet werden", betonte der Sprecher. Zudem sei die Versorgung mit Löschwasser eine Engstelle gewesen, weshalb Rohre zum nahe gelegenen Main verlegt wurden. Der Baumarkt in Zellingen brannte auf einer Fläche von etwa 1300 Quadratmetern.

Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig