"Meterhohe Flammen": Eine Tote und neun Verletzte nach dramatischem Brand in Eschweiler

Eschweiler - Bei einem Wohnungsbrand in Eschweiler bei Aachen sind in der Nacht zu Donnerstag neun Menschen verletzt worden. Eine Bewohnerin starb in den Flammen.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Feuerwehrsprecher am Vormittag mitteilte, waren die Kameraden in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr von mehreren Anrufern in die Rosenallee in die Eschweiler Innenstadt alarmiert worden, nachdem in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war.

Die Kräfte machten sich unverzüglich auf den Weg zum Ort des Geschehens und trafen schon kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Aus mehreren Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss seien zu diesem Zeitpunkt bereits meterhohe Flammen geschlagen, während dichter Rauch aus den Räumen ins Freie drang.

"Auf den Balkonen der Obergeschosse machten sich mehrere Menschen bemerkbar, da sie nicht mehr über den verrauchten Treppenraum fliehen konnten", schilderte der Sprecher. Die vier Bewohner seien daraufhin mithilfe von Drehleitern gerettet worden.

Zuvor hatten sich vier weitere Personen bereits vor Eintreffen der Feuerwehrleute eigenständig aus dem Haus gerettet, wie es weiter hieß.