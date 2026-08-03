Meterhohe Flammen zerstören mitten in der Nacht komplettes Haus: Feuerwehr rettet Katze

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Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr im Ortenaukreis (Baden-Württemberg). Dort stand eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus lichterloh in Flammen.

Zell am Harmersbach - Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr im Ortenaukreis (Baden-Württemberg). Dort stand eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus lichterloh in Flammen.

Die Flammen waren meterweit zu sehen.
Die Flammen waren meterweit zu sehen.  © Esther Busch / EinsatzReport24

Kurz nach Mitternacht wurde der Brand in der Hauptstraße gemeldet. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auch auf das direkt angrenzende Nachbargebäude über, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Glücklicherweise konnte ein Übergreifen auf ein weiteres Gebäude durch den schnellen Löscheinsatz verhindert werden. Die beiden anderen Häuser wurden jedoch vollständig zerstört.

In dem Gebäude befanden sich im Erdgeschoss ein Dönerladen sowie insgesamt vier Wohneinheiten in den Obergeschossen.

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Alle Bewohner mussten evakuiert werden und konnten in der Nacht bei Bekannten unterkommen. Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch eine Katze wurde gerettet.

Eine Katze konnte es aus den Flammen gerettet werden.
Eine Katze konnte es aus den Flammen gerettet werden.  © Esther Busch / EinsatzReport24

Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. "Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen", so die Polizei.

Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24

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