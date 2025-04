09.04.2025 16:30 1.441 Meterhohe Rauchsäule sorgt für Panik: Großbrand bei Getränkehersteller

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Gelände des Getränkeherstellers RhönSprudel zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an.

Von Angelo Cali

Ebersburg - Aufregung auf dem Gelände des hessischen Getränkeherstellers RhönSprudel. Dort kam es am heutigen Mittwochnachmittag zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Die Löscharbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. Das Feuer soll im Leergutlager des Getränkeherstellers RhönSprudel ausgebrochen sein. © Fuldamedia Wie ein Feuerwehrsprecher im Rahmen der noch unübersichtlichen Sachlage berichtete, seien die Retter am frühen Nachmittag über den Brand in Ebersburg-Weyhers informiert worden. Umgehend rückten zahlreiche Kräfte an, die auch zum jetzigen Zeitpunkt noch vor Ort sind und gegen die Flammen vorgehen. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, brach das Feuer in einem Leergutlager von RhönSprudel aus. Daraufhin schlugen schnell weit sichtbare Flammen aus dem Gebäude. Zudem entstand eine meterhohe Rauchsäule, die unübersehbar war. Die Bevölkerung wurde seitens der Einsatzkräfte umgehend gebeten das Gebiet rund um den Ort des Geschehens weiträumig zu umfahren sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Verletzte habe es laut Angaben des Sprechers, aber auch nach erstem Kenntnisstand der Rettungskräfte nicht gegeben. Wie es zu dem Brand gekommen war, muss im Nachgang genauer untersucht werden.

Titelfoto: Fuldamedia