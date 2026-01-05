Mitarbeiter klagen über Kopfschmerzen: Aldi-Markt nach Gasgeruch geräumt

Bersenbrück - Wegen eines unklaren Gasgeruchs ist ein Aldi-Markt in Bersenbrück ( Landkreis Osnabrück ) am Montagvormittag geräumt worden. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Am Montag musste ein Aldi-Markt im Landkreis Osnabrück geräumt werden. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge am Vormittag einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt.

Vier Beschäftigte klagten anschließend über Kopfschmerzen und wurden medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr stellte bei Messungen leicht erhöhte Salz- und Blausäurewerte fest, die jedoch noch unterhalb der kritischen Grenzwerte lagen.



Vermutlich sei ein kleiner Schmorbrand in einem Entlüfter der Auslöser gewesen, hieß es weiter.