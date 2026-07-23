Mitten auf Autobahn: Lkw geht in Flammen auf! A1 teilweise wieder frei

Seevetal - Dichte Rauchwolke über der A1: Am Donnerstagvormittag ist ein Lkw um kurz nach 9 Uhr auf der Autobahn bei Seevetal im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) in Brand geraten. Die A1 ist in Richtung Süden weiterhin gesperrt.

Auf der A1 hat ein Lkw am Donnerstagmorgen Feuer gefangen. © JOTO

Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von TAG24. Die A1 zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz ist nach einer Sperrung in beide Richtungen seit Mittag nur noch in Richtung Süden gesperrt.

In Richtung Norden wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Grund für die Sperrung sei unter anderem die starke Rauchentwicklung über der Fahrbahn. So hatte der Lkw Kakaobohnen geladen, weshalb es qualmte.

Aktuell steht das brennende Fahrzeug weiterhin auf dem Standstreifen in Richtung Süden. Auch die Feuerwehr ist noch vor Ort, um Glutnester in der Ladung zu ersticken.