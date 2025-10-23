Mitten in der Nacht: Sieben Fahrzeuge auf Firmengelände in Brand - Hoher Sachschaden

Wuppertal - Mehrere Fahrzeuge standen am frühen Donnerstagmorgen auf dem Gelände einer Firma in Wuppertal-Langerfeld in Flammen.

Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannten fünf Fahrzeuge vollständig aus. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Um 4.35 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr durch Zeugen zu dem Brand auf dem Gelände auf der Schwelmer Straße unweit der A1-Überführung alarmiert.

Bei dem Feuer wurden drei Sattelzugmaschinen und vier Transporter beschädigt. Insgesamt fünf Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Laut der Wuppertaler Polizei entstand dadurch ein immenser Sachschaden. Die genaue Höhe müsse allerdings noch ermittelt werden.

Warum die Fahrzeuge überhaupt in Brand gerieten, ist noch unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei eingeleitet.