Möbelhaus steht lichterloh in Flammen: Polizei spricht ernste Warnung aus

Bad Hersfeld - Flammen-Inferno am heutigen frühen Montagmorgen in Osthessen! Ein brennendes Möbelhaus sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr .

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits deutlich aus dem Dach des brennenden Möbelhauses. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie das zuständige Polizeipräsidium am Vormittag vermeldete, wurde den Beamten gegen 5.55 Uhr das Feuer in dem Möbelmarkt im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft gemeldet.

Die Flammen stiegen bereits aus dem Dach des Geschäfts in der Erfurter Straße, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen. Nur wenig später stand das Gebäude dann in Vollbrand.

Die Löscharbeiten am Möbelhaus dauern derzeit noch auf Hochtouren an, woraufhin auch die nahe gelegene B27 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Hohe Luft für Lastwagen voll gesperrt werden musste.

Eine genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers gibt es zum derzeitigen Stand noch nicht.