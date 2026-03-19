Nach massivem Großbrand: A81-Tunnel kehrt heute teilweise in den Betrieb zurück

Leonberg - Nach dem verheerenden Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg gibt es gute Neuigkeiten: Die wochenlange Geduldsprobe für Pendler und Fernfahrer am Stuttgarter Kreuz findet am Donnerstag ein vorläufiges Ende, wenn auch in begrenztem Rahmen.

Anfang März kam es zu einem massiven Brandausbruch an einem Lkw, der sich im Tunnel befand. © Karsten Schmalz/dpa

Ab 14.30 Uhr gibt die Autobahn GmbH die Weströhre des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Karlsruhe und München wieder für den Verkehr frei. Zunächst steht den Autofahrern dort ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Schäden, die das Feuer im Tunnel hinterlassen hatte, waren massiv und betrafen vor allem die ersten 300 Meter des Bauwerks.

Die enorme Hitzeentwicklung zerstörte demnach die gesamte Sicherheitseinrichtung in diesem Bereich, ließ Strom- und Funkleitungen schmelzen und setzte der Beleuchtung sowie den Hinweisschildern schwer zu.

Sogar die Betondecke hielt den Flammen nicht stand, was umfangreiche Sanierungsarbeiten unumgänglich machte.

Um die Teilöffnung zu ermöglichen, arbeiteten die Spezialteams rund um die Uhr. Sie reinigten die Weströhre sowie die Abluftkanäle von Rußpartikeln, trugen den beschädigten Beton ab und verstärkten die Decke mit neuem Spritzbeton.

"Zur Schadenhöhe im Tunnel können noch keine Aussagen gemacht werden. Entsprechende Gutachten sind beauftragt", teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.