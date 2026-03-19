Nach massivem Großbrand: A81-Tunnel kehrt heute teilweise in den Betrieb zurück
Leonberg - Nach dem verheerenden Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg gibt es gute Neuigkeiten: Die wochenlange Geduldsprobe für Pendler und Fernfahrer am Stuttgarter Kreuz findet am Donnerstag ein vorläufiges Ende, wenn auch in begrenztem Rahmen.
Ab 14.30 Uhr gibt die Autobahn GmbH die Weströhre des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Karlsruhe und München wieder für den Verkehr frei. Zunächst steht den Autofahrern dort ein Fahrstreifen zur Verfügung.
Die Schäden, die das Feuer im Tunnel hinterlassen hatte, waren massiv und betrafen vor allem die ersten 300 Meter des Bauwerks.
Die enorme Hitzeentwicklung zerstörte demnach die gesamte Sicherheitseinrichtung in diesem Bereich, ließ Strom- und Funkleitungen schmelzen und setzte der Beleuchtung sowie den Hinweisschildern schwer zu.
Sogar die Betondecke hielt den Flammen nicht stand, was umfangreiche Sanierungsarbeiten unumgänglich machte.
Um die Teilöffnung zu ermöglichen, arbeiteten die Spezialteams rund um die Uhr. Sie reinigten die Weströhre sowie die Abluftkanäle von Rußpartikeln, trugen den beschädigten Beton ab und verstärkten die Decke mit neuem Spritzbeton.
"Zur Schadenhöhe im Tunnel können noch keine Aussagen gemacht werden. Entsprechende Gutachten sind beauftragt", teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.
Bereich wird von Personal überwacht
Da die hochkomplexe Überwachungstechnik jedoch noch nicht vollumfänglich instand gesetzt werden konnte, setzt man übergangsweise auf ein menschliches Sicherheitskonzept. Beauftragte der Autobahn GmbH werden den betroffenen Bereich während der Öffnungszeiten persönlich überwachen.
Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass es noch mehrere Wochen dauern wird, bis alle Fahrstreifen wieder uneingeschränkt befahrbar sind.
Zudem müssen sich Reisende bereits auf das kommende Wochenende vorbereiten, da eine geplante Sicherheitsprüfung in der Oströhre eine erneute Vollsperrung des gesamten Tunnels erforderlich macht. Von Samstagabend um 22 Uhr bis Sonntagmorgen um 10 Uhr wird der Verkehr in beide Richtungen über Leonberg und Ditzingen umgeleitet.
Titelfoto: Karsten Schmalz/dpa