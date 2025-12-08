Nach Wohnhaus-Explosion mit Schwerverletztem: Ermittler sichern mehrere Gasflaschen

Chamerau - Am Freitagvormittag explodierte ein Wohnhaus im oberpfälzischen Landkreis Cham. Mehrere Menschen wurden verletzt, die Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an.

Das betroffene Haus in Chamerau ist einsturzgefährdet. © NEWS5 / N5 DESK

Brandexperten stellten bei der Begehung des Brandortes in Chamerau mehrere Gasflaschen sicher, wie die Polizei mitteilte. Diese sollen nun weiter untersucht werden. Zudem sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden.

Bei der Explosion und dem Brand des Wohnhauses waren am vergangenen Freitag Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen verletzt worden.

Der 29-jährige Bewohner hatte schwerste Brandverletzungen erlitten und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Er befand sich auch am Montag noch im Krankenhaus. Mindestens fünf weitere Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Wegen der Explosion mussten Anwohner vorsorglich ihre Häuser verlassen.