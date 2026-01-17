Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz: Unfall löst Chemie-Reaktion aus

Edingen-Neckarhausen - Ein beschädigter Gefahrgut-Tank hat in der Nacht zum Samstag einen Großeinsatz in Neu-Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. © Priebe/pr-video

Der Vorfall passierte in einem Industriebetrieb in der Rosenstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein Gabelstapler einen Tank auf einem Auflieger.

Die austretende Chemikalie Wasserstoffperoxid reagierte daraufhin heftig, was dann das Feuer entfachte.

Bereits vor dem eigentlichen Brandausbruch atmeten zwei Personen die austretenden Dämpfe ein und erlitten leichte Reizungen der Atemwege.

Weitere Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr, die seit etwa 3.15 Uhr den Brand unter Kontrolle hat, konnte durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass die Flammen auf eine direkt angrenzende Lagerhalle übergriffen.