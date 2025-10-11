Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Thale: Mercedes brennt vollständig aus
Thale - In der Nacht auf Samstag ist in Thale (Landkreis Harz) ein Auto in Vollbrand geraten. Kam es hier zu einer Brandstiftung?
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, soll das Feuer zwischen 0.20 Uhr und 1.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Teufelsmauer an der Quedlinburger Straße ausgebrochen sein.
Das betroffene Auto, eine Mercedes-Kombilimousine, wurde durch die Flammen vollständig zerstört.
Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, erklärte die Polizei.
Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, darunter auch Brandstiftung.
Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Polizeirevier Harz