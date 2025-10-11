Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Thale: Mercedes brennt vollständig aus

Thale - In der Nacht auf Samstag ist in Thale ( Landkreis Harz ) ein Auto in Vollbrand geraten. Kam es hier zu einer Brandstiftung?

Das Auto wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, soll das Feuer zwischen 0.20 Uhr und 1.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Teufelsmauer an der Quedlinburger Straße ausgebrochen sein.

Das betroffene Auto, eine Mercedes-Kombilimousine, wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, erklärte die Polizei.

Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, darunter auch Brandstiftung.