Nebengebäude von Einfamilienhaus brennt: Feuerwehr rettet Wellensittich

Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) - Am Samstagabend hat im brandenburgischen Lauchhammer ein Nebengelass eines Einfamilienhauses gebrannt.

Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, hieß es. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Zunächst wurde bei der Feuerwehr Lauchhammer gegen 19.09 Uhr das Einsatzstichwort "Gebäude-Großbrand" ausgelöst. Auch die Feuerwehr Schwarzheide sowie umliegende Löschzüge und -Gruppen wurden alarmiert.

Nach TAG24-Informationen stellte sich bei Ankunft der Einsatzkräfte in der Otto-Schlag-Straße in Lauchhammer-Süd eine weniger dramatische Lage dar.

Die Kameraden leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein und konnten das brennende Nebengebäude zügig löschen.

Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden, hieß es.