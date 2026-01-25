 897

Nebengebäude von Einfamilienhaus brennt: Feuerwehr rettet Wellensittich

Am Samstagabend hat im brandenburgischen Lauchhammer ein Nebengelass eines Einfamilienhauses gebrannt.

Von Karolin Wiltgrupp

Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) - Am Samstagabend hat im brandenburgischen Lauchhammer ein Nebengelass eines Einfamilienhauses gebrannt.

Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, hieß es.
Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, hieß es.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Zunächst wurde bei der Feuerwehr Lauchhammer gegen 19.09 Uhr das Einsatzstichwort "Gebäude-Großbrand" ausgelöst. Auch die Feuerwehr Schwarzheide sowie umliegende Löschzüge und -Gruppen wurden alarmiert.

Nach TAG24-Informationen stellte sich bei Ankunft der Einsatzkräfte in der Otto-Schlag-Straße in Lauchhammer-Süd eine weniger dramatische Lage dar.

Die Kameraden leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein und konnten das brennende Nebengebäude zügig löschen.

Feuer-Alarm am frühen Morgen: Haus entgeht nur knapp einer Katastrophe
Feuerwehreinsätze Feuer-Alarm am frühen Morgen: Haus entgeht nur knapp einer Katastrophe

Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden, hieß es.

Brandursache noch unklar

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.  © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Personen seien nicht verletzt worden. Die Wohnungseigentümer hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befunden.

Während der Löschmaßnahmen habe sich noch ein kleiner Wellensittich im Nebenhaus befunden, der erfolgreich von den Einsatzkräften gerettet werden konnte. Der Piepmatz sei nicht verletzt worden und werde nun von Nachbarn betreut.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: