Nebengebäude von Einfamilienhaus brennt: Feuerwehr rettet Wellensittich
Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) - Am Samstagabend hat im brandenburgischen Lauchhammer ein Nebengelass eines Einfamilienhauses gebrannt.
Zunächst wurde bei der Feuerwehr Lauchhammer gegen 19.09 Uhr das Einsatzstichwort "Gebäude-Großbrand" ausgelöst. Auch die Feuerwehr Schwarzheide sowie umliegende Löschzüge und -Gruppen wurden alarmiert.
Nach TAG24-Informationen stellte sich bei Ankunft der Einsatzkräfte in der Otto-Schlag-Straße in Lauchhammer-Süd eine weniger dramatische Lage dar.
Die Kameraden leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein und konnten das brennende Nebengebäude zügig löschen.
Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindert werden, hieß es.
Brandursache noch unklar
Personen seien nicht verletzt worden. Die Wohnungseigentümer hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befunden.
Während der Löschmaßnahmen habe sich noch ein kleiner Wellensittich im Nebenhaus befunden, der erfolgreich von den Einsatzkräften gerettet werden konnte. Der Piepmatz sei nicht verletzt worden und werde nun von Nachbarn betreut.
Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz