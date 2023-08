31.08.2023 09:08 Brand in Futtermittelanlage: Großeinsatz für die Feuerwehr

Am gestrigen Mittwoch hat es in einer Trocknungsanlage für Futtermittel in Neumünster (Schleswig-Holstein) gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Von Bastian Küsel

Neumünster - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am gestrigen Mittwoch hat es in einer Trocknungsanlage für Futtermittel in Neumünster (Schleswig-Holstein) gebrannt. Am gestrigen Mittwoch hat es in einer Trocknungsanlage für Futtermittel in Neumünster (Schleswig-Holstein) gebrannt. © Thomas Nyfeler Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer auf dem Gelände an der Oderstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen 17 Uhr aus. Die anschließenden Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, das von dem Brand betroffene Futtermittel musste aus dem Silo abgelassen werden. Dafür musste die Oderstraße voll gesperrt werden. Erst gegen 1 Uhr nachts hatten die Einsatzkräfte das Silo komplett entleert und das brennende Futtermittel abgelöscht. Feuerwehreinsätze Riesige Rauchwolke in Garten: Was ist hier passiert? Zur Höhe des Schadens konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Thomas Nyfeler