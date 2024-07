Öl auf dem Herd macht ganzes Haus zunichte: Ein Verletzter!

Eppingen - Ein Wohnhausbrand in Eppingen im Landkreis Heilbronn hat die Feuerwehr in Atem gehalten.

Dichte Rauchschwaden drangen aus dem Wohnhaus in Eppingen. © Thomas Greulich / EinsatzReport24

Am gestrigen Samstagabend gegen kurz vor 20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Heilbronn über einen Brand in der Ringstraße in Kenntnis gesetzt.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, sollen in einem dortigen Wohnhaus ölhaltige Speisen auf dem Herd in Brand geraten sein. Die Hausbewohner hatten noch vergebens den Versuch unternommen, die Flammen eigenmächtig zu ersticken.

In Windeseile stand die gesamte Kücheneinrichtung in Flammen. Der Brand entwickelte sich sehr rasch zu einem Vollbrand.

Im Zuge der Löschversuche soll sich ein Hausbewohner leichte Verbrennungen an den Armen sowie am Kopfbereich zugezogen haben.