Passanten entdecken hilflose Entenküken und schlagen Alarm: Zeugen fiebern mit

Die Entenküken konnten aus ihrer misslichen Lage befreit werden. © Feuerwehr Bad Salzuflen

Diese beiden Jungvögel hatten am Samstagnachmittag Glück im Unglück!

Doch von Anfang an: Wie die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen am Sonntag berichtete, hatten aufmerksame Passanten gegen 16 Uhr am Nachmittag Alarm geschlagen, nachdem sie eine beunruhigende Entdeckung in der Salze gemacht hatten.

So wurden die Fußgänger auf zwei Entenküken aufmerksam, die unweit der Millau-Promenade an einer dortigen Brücke versuchten, flussaufwärts hinter ihrer Mutter herzukommen.

Auch nach mehrmaligen Versuchen schafften es die Küken allerdings nicht, die dortigen Wasserterrassen zu erklimmen, woraufhin die Tierfreunde die Feuerwehr informierten.

Die Kameraden waren dann rasch vor Ort und machten sich zunächst auf die Suche nach dem Muttertier, während weitere Einsatzkräfte probierten, sich von der Flussseite aus vorsichtig den beiden Küken zu nähern.

Die Kameraden schlüpften dazu in Gummistiefel und Wathose und begaben sich in die Salze, während auch einige Zuschauer das Treiben an und in dem Fluss beobachteten.