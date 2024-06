18.06.2024 06:11 1.466 Heftiges Feuer! 6000-Quadratmeter-Halle an der B10 in Brand

Am heutigen Dienstagmorgen geriet an der B10 in Pforzheim eine riesige Lagerhalle in Brand. Daraufhin wurde die Eutinger Straße gesperrt.

Von Max Patzig

Pforzheim - Am heutigen Dienstagmorgen geriet an der B10 in Pforzheim eine riesige Lagerhalle in Brand. Die Lagerhalle an der Eutinger Straße/B10 steht am Dienstagmorgen in Flammen. © Einsatz-Report24/Waldemar Gress Das Feuer sei gegen 3.40 Uhr an der Eutinger Straße ausgebrochen, hieß es vom Unglücksort. Die Polizei bestätigte den laufenden Einsatz. Den ersten Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Der Schaden könnte jedoch in die Tausende gehen. An dem Ort steht eine Fabrik mit 6000 Quadratmeter großer Lagerhalle eines Keramikwaren-Herstellers sowie eines Gläser-Unternehmens. Offenbar geriet diese Halle in Brand. Feuerwehreinsätze Brand in Unterkunft für Flüchtlinge: Eine Person im Krankenhaus Die Rauchsäule war zeitweise kilometerweit zu sehen. Für die Löscharbeiten wurde die B10 an der Stelle gesperrt. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. © Einsatz-Report24/Waldemar Gress TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: Einsatz-Report24/Waldemar Gress