Frau (†54) starb nicht in den Flammen: Rätselhafter Leichenfund nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Landau - Die Polizei in Landau ( Rheinland-Pfalz ) ermittelt zurzeit wegen eines Leichenfunds nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen starb die Frau eines natürlichen Todes. Eine Obduktion soll nun für Klarheit sorgen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam die 54 Jahre alte Frau allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Feuer ums Leben.

Der Brand war laut einem Polizeisprecher am späten Abend des gestrigen Dienstags aus noch ungeklärter Ursache in der Dachgeschosswohnung des Hauses in der Weißenburger Straße ausgebrochen.

Nach ihrem Eintreffen evakuierte die alarmierte Feuerwehr die Bewohner und brachte sie in Sicherheit. Ein Großaufgebot habe dann eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern können, sagte der Polizeisprecher. Das Haus sei allerdings so stark durch die Flammen beschädigt worden, dass es zurzeit unbewohnbar ist.

Zunächst gingen Polizei und Feuerwehr davon aus, dass es bei dem Feuer lediglich eine leicht verletzte Person gegeben habe. Später wurde im Rahmen der Evakuierung die Leiche der 54-Jährigen in der Wohnung unter dem Dachgeschoss entdeckt.