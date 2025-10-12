Rauch steigt aus Haus im Schwarzwald auf: Feuerwehr muss Dach öffnen

Karlsbad-Auerbach - In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr im Landkreis Karlsruhe zu einem Einfamilienhaus in Karlsbad-Auerbach ausrücken.

Unter Atemschutz verschafften sich die Kameraden der Feuerwehr Karlsbad Zugang zum Dachgeschoss. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Laut TAG24-Informationen herrschte gegen 1 Uhr nachts helle Aufregung. Ein Feuer war in einem Dachstuhl ausgebrochen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst machte sich auf den Weg. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte leichten Rauch aus dem Obergeschoss aufsteigen.

Unter Einsatz einer Drehleiter konnten die Kameraden der Feuerwehr das Dach an entsprechender Stelle öffnen, den Brand kontrollieren und löschen.

Verletzt wurde niemand. Das Gebäude sei nicht bewohnt und werde laut Informationen vom Einsatzort derzeit saniert.