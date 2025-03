Rauchsäule in sächsischem Dorf: Scheune brennt vollkommen nieder

Otterwisch - Ein Großbrand im Landkreis Leipzig hielt am Sonntagnachmittag Feuerwehr und Rettungskräfte in Atem.

Eine Rauchsäule stieg am Sonntag über dem Otterwischer Ortsteil Großbuch in den Himmel. © Sören Müller/Medienportal-Grimma

Gegen 15.45 Uhr war ein Feuer auf einem Vierseitenhof im Otterwischer Ortsteil Großbuch ausgebrochen.

Bei Eintreffen der ersten Kameraden stand ein Teil des an der Dorfstraße liegenden Gebäudes bereits in Vollbrand. Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Montag TAG24 mitteilte, handelte es sich um eine Scheune, die Feuer gefangen hatte.

Die Kameraden machten sich zunächst daran, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Zahlreiche Kräfte verschiedenen Feuerwehren kamen dazu zum Einsatz. In der Spitze waren 33 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Lausick, Buchheim, Grimma, Großbardau, Großbothen, Höhnstädt, Lauterbach, Naunhof, Otterwisch, Threna sowie dem Landkreis Leipzig vor Ort.

Zwar konnten die Feuerwehrleute eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Die Scheune war jedoch nicht mehr zu retten, brannte vollständig aus. Noch während der Löscharbeiten stürzte laut Rettungsleitstelle bereits ein Teil des Gebäudes ein.