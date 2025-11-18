Reanimation gescheitert: Zwei Tote bei Wohnhaus-Brand
Mainz/Schwabenheim - Ein Wohnhaus stand in Flammen, davor lag ein lebloser Mann. Auch für eine Frau in dem Gebäude kam jede Hilfe zu spät!
Das tödliche Feuer brach am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Schwabenheim an der Selz südwestlich von Mainz aus, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach waren Feuerwehr und Rettungsdienst rasch vor Ort.
Vor dem brennenden Haus in der Mainzer Straße fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Dieser starb "trotz eingeleiteter Reanimation" noch vor Ort, wie ein Sprecher erklärte.
Im Inneren des Hauses stießen die Feuerwehrleute zudem auf eine schwer verletzte Frau, auch sie starb noch an der Unglücksstelle.
Brand in Schwabenheim an der Selz: Kripo Mainz ermittelt
Die Löscharbeiten zögen sich bis in den Dienstagnachmittag hin. Die Kriminalpolizei in Mainz leitete unterdessen bereits Ermittlungen zur Brandursache eine.
Bislang liegen hierzu jedoch keine Erkenntnisse vor, die Ermittlungen der Beamten zu dem Feuer in Schwabenheim an der Selz dauern an.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge