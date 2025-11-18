Reanimation gescheitert: Zwei Tote bei Wohnhaus-Brand

Mainz/Schwabenheim - Ein Wohnhaus stand in Flammen, davor lag ein lebloser Mann. Auch für eine Frau in dem Gebäude kam jede Hilfe zu spät!

Ein Wohnhaus in Schwabenheim stand am Dienstag in Flammen, zwei Menschen starben bei dem Brand. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Das tödliche Feuer brach am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Schwabenheim an der Selz südwestlich von Mainz aus, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach waren Feuerwehr und Rettungsdienst rasch vor Ort.

Vor dem brennenden Haus in der Mainzer Straße fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Dieser starb "trotz eingeleiteter Reanimation" noch vor Ort, wie ein Sprecher erklärte.

Im Inneren des Hauses stießen die Feuerwehrleute zudem auf eine schwer verletzte Frau, auch sie starb noch an der Unglücksstelle.