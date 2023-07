Reh stürzt in tiefe Grube, mutige Feuerwehrfrau sorgt für seine Rettung

Gerolstein - Dank einer mutigen Feuerwehrfrau konnte in Gerolstein in Rheinland-Pfalz ein total verängstigtes Reh aus einer etwa zwei Meter tiefen Grube befreit werden.

Das Reh war bei seinem Sturz glücklicherweise unverletzt geblieben. © Polizeidirektion Wittlich

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Mittwoch, was da am Dienstag im kleinen Ortsteil Roth passiert ist.

Demnach waren Wanderer im Bereich der Eishöhlen am "Rother Kopf" unterwegs, als sie auf die Grube und die daraus dringenden Geräusche aufmerksam wurden.

Bei der näheren Untersuchung entdeckten sie dann das Reh, das in die Grube gestürzt war. Es war offensichtlich unverletzt geblieben, konnte sich aber nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Loch befreien.

Da die Wanderer nicht genau wussten, wie sie dem Tier helfen sollen, verständigten sie gegen 16.30 Uhr Polizei und Feuerwehr.