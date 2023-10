Reihenhaus in Flammen: Rauchmelder rettet Bewohner das Leben

Dietzenbach - Ein Mann wurde am heutigen frühen Samstagmorgen von einem Rauchmelder in seinem Haus gerettet: Der Alarm riss ihn aus dem Schlaf, so konnte der 63-Jährige noch rechtzeitig ins Freie fliehen. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, stand das Wohnhaus im südosthessischen Dietzenbach bereits "bis unter das Dach" in Flammen, wie ein Feuerwehr-Sprecher erklärte.