Reisebus brennt vollständig aus: Wurde das Feuer gelegt?

Gegen 22 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Taucha und Jesewitz an die Otto-Schmidt-Straße gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war dort ein geparkter Reisebus in Brand geraten, wie Polizeisprecher Moritz Peters am Montag gegenüber TAG24 mitteilte.

Für das Fahrzeug gab es dabei keine Rettung mehr, es brannte vollständig aus. Durch die Hitze wurden zudem drei Fenster eines angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. "Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf circa 385.000 Euro. 380.000 Euro stammen allein von dem Bus", so Peters.

Der Bus selbst sei ordnungsgemäß abgestellt worden, hieß es weiter.