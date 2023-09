09.09.2023 19:09 667 Rettungseinsatz in 12 Metern Höhe: Mann bei Arbeitsunfall eingeklemmt

Was für ein Schreck! Am heutigen Samstagmittag ereignete sich ein wirklich gruseliger und alles andere als schwindelfreier Arbeitsunfall in Essen.

Von Kim Marie Moser

Essen - Was für ein Schreck! Am heutigen Samstagmittag ereignete sich ein gruseliger und alles andere als schwindelfreier Arbeitsunfall in Essen. Die Hand des Arbeiters war zwischen Korb und einem Stahlträger der Halle eingeklemmt. © Feuerwehr Essen Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Essen seither mitteilte, ging gegen 12.53 Uhr ein Notruf bei den Kameraden ein. Demnach habe es in der Weststadthalle einen Unfall gegeben. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg. Kaum waren die ersten Uniformierten am Ort des Geschehens eingetroffen, entdeckten sie einen Hubsteiger, in dessen zehn bis zwölf Meter hohem Korb ein Arbeiter festsaß. Das Problem: Seine Hand war zwischen dem Korb und einem Stahlträger der Halle eingeklemmt. Sofort betätigten die Einsatzkräfte den "Not-Aus"-Schalter des Hubsteigers, der vermutlich einen Defekt hatte. Anschließend wurde eine weitere Arbeitsbühne in der Halle für den Transport eines Notarztes und Notfallsanitäter genutzt, die den Patienten im Korb erstversorgten und ihm Schmerzmittel verabreichten. Daraufhin konnte die eigentliche Rettung geplant werden. Verletzter muss ins Krankenhaus gebracht werden Mithilfe einer ausziehbaren Leiter und einer Arbeitsbühne konnte der Mann schließlich gerettet werden. © Feuerwehr Essen Und diese gestaltete als äußerst schwierig. So konnten weitere Arbeitsbühnen aufgrund der Konstruktion der Halle nicht in unmittelbarer Nähe des Verletzten aufgebaut werden. Außerdem konnte niemand den Korb, in dem sich der Verunfallte befand betreten, ohne dabei noch mehr Druck auf die verletzte Hand auszuüben. Auch war die Drehleiter schlicht zu groß für die Halle. Somit mussten die Kameraden auf eine tragbare, ausziehbare Leiter zurückgreifen. Die Arbeitsbühne wurde vorerst lediglich für den Transport verschiedener Hilfsgeräte genutzt. Zwei Höhenretter machten sich schließlich an die Rettung des Patienten, der durch den Einsatz von Holzkeilen befreit und schließlich auf der parallel zu ihm positionierten Arbeitsbühne nach unten gefahren werden. Dort wurde er von Sanitätern in Empfang genommen und schließlich ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde.

