Rettungskräfte trainieren für Katastrophenfall, als der Alarm tatsächlich losgeht

Borna - Am Samstag führte der Landkreis Leipzig gemeinsam mit Rettungsdiensten, Feuerwehren, dem Katastrophenschutz und den Sana Kliniken eine groß angelegte MANV-Übung (Massenanfall von Verletzten) im Stadtgebiet von Borna durch. Währenddessen geschah in der Nähe dann aber tatsächlich ein Unfall .

Während die Übung ganz in der Nähe stattfand, krachte es zwischen diesem Transporter und einem VW (nicht im Bild). © EHL Media/Justin Kurowski

Im Hinblick auf die tödliche Amokfahrt in Leipzig Anfang Mai, in deren Folge Dutzende Kräfte in einem Ernstfall im Einsatz waren, kommt eine Übung wie diese sicher gerade zur rechten Zeit.

Diese rückte für einen Moment in den Hintergrund, als es gegen 13.30 Uhr auf einer Kreuzung in der Leipziger Straße zwischen einem VW und einem Transporter krachte. Rettungskräfte waren dementsprechend schnell zur Stelle und sicherten zunächst den Unfallort ab.

Wie TAG24 erfuhr, sollen zwei Personen verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden sein. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der Verkehr war vorübergehend von Einschränkungen betroffen.

Ziel der eigentlichen Übung am Samstag war es, die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen bei einem außergewöhnlichen Schadensereignis unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren.

Beteiligt waren unter anderem die DRK-Kreisverbände Geithain, Zwenkau und Muldental, Feuerwehren des Landkreises Leipzig, Einsatzkräfte aus dem Vogtland sowie die Sana Kliniken an den Standorten Borna, Zwenkau, Grimma und Wurzen.