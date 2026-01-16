Riesen-Einsatz bei Wohnhaus-Brand: Fünf Menschen werden verletzt, vier Katzen sterben

Helmstedt - Schlimmes Feuer in Niedersachsen : In der Nacht auf Freitag brannte ein Wohnhaus lichterloh. Über 200 Einsatzkräfte waren 12 Stunden lang im Einsatz.

In Helmstedt brannte in der Nacht ein Wohnhaus. © Feuerwehr Helmstedt

Am Donnerstagabend wurde gegen 17.15 Uhr gemeldet, dass ein Mehrfamilienhaus im Langen Steinweg in Helmstedt brennen würde und auch Menschenleben in Gefahr seien.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern, teilte die Feuerwehr Helmstedt mit.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Menschen in dem Haus, die mit einer Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet wurden.

Insgesamt vier der fünf Hausbewohner mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht, konnte aber vor Ort behandelt werden.

Für vier Katzen kam leider jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot aus dem Brand-Haus geborgen werden.