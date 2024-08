27.08.2024 12:09 3.040 Riesige Rauchwolke kilometerweit zu sehen: Was brennt hier?

In Schönberg (Landkreis Zwickau) ist am Dienstag eine Garage in Flammen aufgegangen. Die Rauchwolke war von der A4 aus zu sehen.

Von Claudia Ziems

Schönberg - Feuerwehreinsatz in Schönberg bei Meerane (Landkreis Zwickau)! In einer Garage an der Hauptstraße kam es zu einem Feuer. © Andreas Kretschel Gegen 9.25 Uhr stand aus noch unklarer Ursache eine Garage an der Hauptstraße in Flammen. Ein 79-Jähriger wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro. Feuerwehreinsätze Wohnungsbrand in Meerbusch: Feuerwehr musste Bewohner retten Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die riesige Rauchsäule war von der A4 aus zu sehen. © Andreas Kretschel Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch den Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Meerane verhindert werden. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.

Titelfoto: Andreas Kretschel