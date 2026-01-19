Brand im Dachgeschoss: Feuerwehr muss Wohnhaus löschen

Rösrath – Große Aufregung am Sonntagabend im Rösrather Stadtteil Forsbach: In der Straße Wiedenhof ist es in einem Wohnhaus zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr rückte mit allen Einheiten aus.

Mit spezieller Schutzausrüstung gingen mehrere Trupps der Feuerwehr in das Wohnhaus, um den Schwelbrand im Dachgeschoss zu löschen. © Feuerwehr Rösrath

Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Anwohner gegen Abend Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich schnell heraus: Im Dachgeschoss hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.

Eine Person wurde dabei verletzt, konnte das Haus aber noch eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend vorsorglich ins Krankenhaus.

Einsatzkräfte rückten schließlich ins Gebäude vor. Weil sich die Glut in den Wänden festgesetzt hatte, mussten Teile davon geöffnet werden.

Gegen 19.25 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Rund 50 Minuten später konnte der Brand endgültig gelöscht werden.