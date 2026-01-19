Brand im Dachgeschoss: Feuerwehr muss Wohnhaus löschen
Rösrath – Große Aufregung am Sonntagabend im Rösrather Stadtteil Forsbach: In der Straße Wiedenhof ist es in einem Wohnhaus zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr rückte mit allen Einheiten aus.
Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Anwohner gegen Abend Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich schnell heraus: Im Dachgeschoss hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.
Eine Person wurde dabei verletzt, konnte das Haus aber noch eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend vorsorglich ins Krankenhaus.
Einsatzkräfte rückten schließlich ins Gebäude vor. Weil sich die Glut in den Wänden festgesetzt hatte, mussten Teile davon geöffnet werden.
Gegen 19.25 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Rund 50 Minuten später konnte der Brand endgültig gelöscht werden.
Ganz vorbei war der Einsatz damit aber noch nicht. Eine Einheit blieb zur Sicherheit bis 21.30 Uhr vor Ort, um mögliche neue Glutnester frühzeitig zu entdecken.
Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rösrath im Einsatz. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.
Titelfoto: Feuerwehr Rösrath