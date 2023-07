01.07.2023 14:55 Sangerhausen: Mehrere Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

In Sangerhausen wurden am Freitagabend mehrere Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Sangerhausen - Am frühen Freitagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Sangerhausen (Landkreises Mansfeld-Südharz) zu einem Brand, bei dem zehn Personen verletzt wurden. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig vor dem Brand retten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Samstag mitteilte, sei es im Obergeschoss des Wohnhauses gegen 17.50 Uhr zum Ausbruch des Brandes gekommen. Da sich der Mieter nicht in der Wohnung befand, blieb das Feuer zunächst unbemerkt. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten, nachdem sie den Rauch bemerkt hatten, ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Zehn Bewohner wurden durch Einatmen der Rauchgase verletzt und mussten durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehreinsätze Ferienwohnung an der Ostsee brennt plötzlich: Zwei Bewohner verletzt Sechs weitere Personen konnten nach der ambulanten Behandlung wieder entlassen werden, vier Anwohner wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Der Brand konnte durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Da die Wohnung des betroffenen Mieters nicht mehr bewohnbar war, kam dieser bei Bekannten unter. Der Gesamtschaden an dem historischen Gebäude im Fachwerkstil wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen deutet alles auf eine technische Brandursache hin.

