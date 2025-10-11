Scheune brennt lichterloh: Feuerwehr hat Probleme beim Löschen

Alarm in Kirtorf-Lehrbach im Vogelsberg: In der Nacht zu Samstag brannte in dem Ort eine Scheune lichterloh, die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften im Einsatz!

Von Florian Gürtler

Vogelsberg/Kirtorf - Ein Brand in der Vogelsberg-Stadt Kirtorf hielt in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr auf Trab.

Im Kirtorfer Stadtteil Lehrbach brannte in der Nacht zu Samstag eine Scheune, der Bau war nicht zu retten.
Im Kirtorfer Stadtteil Lehrbach brannte in der Nacht zu Samstag eine Scheune, der Bau war nicht zu retten.  © Fuldamedia

Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr alarmiert. Eine Scheune in Kirtorf-Lehrbach stand in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.

Demnach kamen insgesamt circa 80 Feuerwehrleute zum Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Doch das Gebäude war nicht mehr zu retten. "Die Scheune ist verloren", erklärte der Sprecher. Das dazugehörige Wohnhaus sei aber erhalten geblieben.

Mysteriöser Großeinsatz: 600 Menschen wegen Atemnot evakuiert - Ermittler finden keine Ursache
Feuerwehreinsätze Mysteriöser Großeinsatz: 600 Menschen wegen Atemnot evakuiert - Ermittler finden keine Ursache

Wie es weiter hieß, traten bei den Löscharbeiten Probleme mit der Wasserversorgung auf.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften im Einsatz, ein Überspringen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.
Die Feuerwehr war mit rund 80 Kräften im Einsatz, ein Überspringen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.  © Fuldamedia

Brand in Kirtorf-Lehrbach: Feuer vernichtet Scheune

Auch war es für die Einsatzkräfte schwierig, die verstreuten Glutnester in dem verwinkelten Bau aufzuspüren und zu erreichen, da die Scheune infolge des Brandes einsturzgefährdet war. Für den Abschluss der Löscharbeiten war daher ein Einsatz des Technischen Hilfswerks (THW) notwendig.

Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Diese zu ermitteln, ist Aufgabe der Polizei in Osthessen.

Titelfoto: Fuldamedia

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: