Scheune brennt lichterloh: Feuerwehr hat Probleme beim Löschen

Vogelsberg/Kirtorf - Ein Brand in der Vogelsberg-Stadt Kirtorf hielt in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr auf Trab.

Im Kirtorfer Stadtteil Lehrbach brannte in der Nacht zu Samstag eine Scheune, der Bau war nicht zu retten. © Fuldamedia

Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr alarmiert. Eine Scheune in Kirtorf-Lehrbach stand in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.

Demnach kamen insgesamt circa 80 Feuerwehrleute zum Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Doch das Gebäude war nicht mehr zu retten. "Die Scheune ist verloren", erklärte der Sprecher. Das dazugehörige Wohnhaus sei aber erhalten geblieben.

Wie es weiter hieß, traten bei den Löscharbeiten Probleme mit der Wasserversorgung auf.