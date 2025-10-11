Scheune brennt lichterloh: Feuerwehr hat Probleme beim Löschen
Vogelsberg/Kirtorf - Ein Brand in der Vogelsberg-Stadt Kirtorf hielt in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr auf Trab.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr alarmiert. Eine Scheune in Kirtorf-Lehrbach stand in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.
Demnach kamen insgesamt circa 80 Feuerwehrleute zum Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.
Doch das Gebäude war nicht mehr zu retten. "Die Scheune ist verloren", erklärte der Sprecher. Das dazugehörige Wohnhaus sei aber erhalten geblieben.
Wie es weiter hieß, traten bei den Löscharbeiten Probleme mit der Wasserversorgung auf.
Brand in Kirtorf-Lehrbach: Feuer vernichtet Scheune
Auch war es für die Einsatzkräfte schwierig, die verstreuten Glutnester in dem verwinkelten Bau aufzuspüren und zu erreichen, da die Scheune infolge des Brandes einsturzgefährdet war. Für den Abschluss der Löscharbeiten war daher ein Einsatz des Technischen Hilfswerks (THW) notwendig.
Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Diese zu ermitteln, ist Aufgabe der Polizei in Osthessen.
Titelfoto: Fuldamedia