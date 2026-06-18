Scheune steht lichterloh in Flammen: Mehr als 100 Einsatzkräfte retten Wohnhaus

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Im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim brannte am Donnerstagnachmittag eine Scheune vollständig aus.

Von Paulina Sternsdorf

Obernzenn - Im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim brannte am Donnerstagnachmittag eine Scheune vollständig aus. Wie Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehr, bestätigte, wurden die Einsatzkräfte um 12.30 Uhr aufgrund der massiven Rauchwolke alarmiert.

Die Scheune brannte vollständig aus.
Die Scheune brannte vollständig aus.  © NEWS5 / Kevin Weddig

"Diese Scheune war direkt an ein Wohnhaus angebaut", so Weiskirchen. Das Gebäude wurde als Wochenenddomizil genutzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehren aus den benachbarten Landkreisen, bekämpften die Flammen mit einem umfangreichen Löschangriff und insgesamt neun Strahlrohren.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte das Feuer gegen 13.15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

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Während die Scheune vollständig den Flammen zum Opfer fiel, blieb das angrenzende Wohnhaus dank des raschen Eingreifens nahezu unbeschädigt.

Das angrenzende Wohnhaus konnte dank der Feuerwehr gerettet werden.
Das angrenzende Wohnhaus konnte dank der Feuerwehr gerettet werden.  © NEWS5 / Kevin Weddig

Die aufwendigen Nachlöscharbeiten zur Beseitigung versteckter Glutnester dauerten noch mehrere Stunden an. Die Feuerwehr war mit "weit über 100 Einsatzkräften" vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: NEWS5 / Kevin Weddig

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