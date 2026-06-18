Scheune steht lichterloh in Flammen: Mehr als 100 Einsatzkräfte retten Wohnhaus

Obernzenn - Im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim brannte am Donnerstagnachmittag eine Scheune vollständig aus. Wie Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehr , bestätigte, wurden die Einsatzkräfte um 12.30 Uhr aufgrund der massiven Rauchwolke alarmiert.

Die Scheune brannte vollständig aus. © NEWS5 / Kevin Weddig

"Diese Scheune war direkt an ein Wohnhaus angebaut", so Weiskirchen. Das Gebäude wurde als Wochenenddomizil genutzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehren aus den benachbarten Landkreisen, bekämpften die Flammen mit einem umfangreichen Löschangriff und insgesamt neun Strahlrohren.

Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte das Feuer gegen 13.15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Während die Scheune vollständig den Flammen zum Opfer fiel, blieb das angrenzende Wohnhaus dank des raschen Eingreifens nahezu unbeschädigt.