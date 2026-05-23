Schießhalle in Flammen: Feuerwehr in Sorge wegen Munition und Explosionen

Messel - Ein Brand in der Schießhalle eines Schützenvereins stellte die Feuerwehr am Samstag vor große Herausforderungen: Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren vermeintliche Explosionen laut hörbar!

Die Schießhalle des Schützenclubs "Wildpark" bei Messel brannte lichterloh. © 5VISION.NEWS

Der Alarm wurde gegen 12.16 Uhr ausgelöst, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Umgehend rückten erste Einsatzkräfte zum Schützenclub "Wildpark" bei Messel in Südhessen aus.

Schon bei der Anfahrt konnten die Feuerwehrleute demnach von weitem eine starke Rauchentwicklung über dem Vereinsgelände sehen. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der Schießstand in der Schießhalle lichterloh brannte.

Flammen schlugen aus dem Dach. Hinzu kam: "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden vermehrt Explosionsgeräusche aus dem Gebäude wahrgenommen."

Für die Brandbekämpfer stellte sich die Situation deshalb zunächst als äußerst bedrohlich dar: Wie sie erfuhren, war in dem brennenden Gebäude scharfe Munition gelagert!

Aus diesem Grund wurden die Löscharbeiten zunächst nur von außen und "aus gewisser Entfernung und Deckung heraus" durchgeführt.