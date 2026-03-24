Schlimmer Arbeitsunfall: Mann (†52) durch Stromschlag getötet
Loburg - Trauriges Unglück im Jerichower Land: Am Montagabend kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben.
Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände eines Schweinemastbetriebs in Loburg (Sachsen-Anhalt). Der 52-jährige Fahrer eines Lkw hatte die Ladefläche seines Schleppers nach oben gefahren, wo sie die darüberliegende Stromleitung traf, teilte das Polizeirevier Jerichower Land auf TAG24-Anfrage mit.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Mann leblos auf dem Boden. Die Beamten gehen davon aus, dass er einen Stromschlag erlitten hatte.
"Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Stromleitung weiterhin unter Spannung stand, war ein sofortiges Herantreten [...] nicht möglich", hieß es weiter.
Der Energiebetreiber konnte den Strom schließlich abstellen. Doch für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Durch den Stromschlag war der Lkw in Brand geraten. 27 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz und löschten das Feuer.
Erstmeldung von 11.39 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.45 Uhr.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land