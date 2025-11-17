Schrecklicher Fund: Feuerwehr entdeckt Leiche bei Brand in Michendorf

Michendorf (Potsdam-Mittelmark) - Bei einem Brand in Michendorf südlich von Potsdam haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden.

Die Feuerwehrleute haben die leblose Person bei den Löscharbeiten aufgefunden. (Symbolfoto) © Udo Jahnke/TNN/dpa

Ein Einfamilienhaus stand in der Nacht zu Montag in Flammen, wie die Polizei Brandenburg mitteilte.

Zur Brandursache machte die Behörde zunächst keine näheren Angaben.

Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen und fand bei den Arbeiten die Leiche.