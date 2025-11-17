Schrecklicher Fund: Feuerwehr entdeckt Leiche bei Brand in Michendorf
Von Lea Marie Kläsener
Michendorf (Potsdam-Mittelmark) - Bei einem Brand in Michendorf südlich von Potsdam haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden.
Ein Einfamilienhaus stand in der Nacht zu Montag in Flammen, wie die Polizei Brandenburg mitteilte.
Zur Brandursache machte die Behörde zunächst keine näheren Angaben.
Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen und fand bei den Arbeiten die Leiche.
Die Polizei kümmert sich um die Identifizierung des oder der Toten. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.
