Schwarze Rauchwolke über der A46: Lkw geht in Flammen auf

Haan - Riesige Rauchwolken über der A46 ! Auf dem Rastplatz Höfgen ist am Dienstag ein beladener Lkw in Vollbrand geraten, die Feuerwehr Haan ist mit einem Großeinsatz vor Ort.

Dichter Rauch steigt auf: Auf dem Rastplatz Höfgen brannte ein beladener LKW komplett aus. © Patrick Schüller

Wie die Einsatzkräfte berichten, stand das Fahrzeug am frühen Morgen gegen 2.16 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal plötzlich komplett in Flammen.

Die Männer versuchten den brennenden Lkw zunächst mit Wasser zu löschen, doch das Feuer erwies sich als hartnäckig.

Erst der Einsatz von Löschschaum und die Anforderung eines speziellen Fahrzeugs des Technischen Hilfswerks brachte die Flammen unter Kontrolle.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus der Schlafkabine seines Fahrzeugs befreien. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.