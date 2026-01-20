Schwarze Rauchwolke über der A46: Lkw geht in Flammen auf
Haan - Riesige Rauchwolken über der A46! Auf dem Rastplatz Höfgen ist am Dienstag ein beladener Lkw in Vollbrand geraten, die Feuerwehr Haan ist mit einem Großeinsatz vor Ort.
Wie die Einsatzkräfte berichten, stand das Fahrzeug am frühen Morgen gegen 2.16 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal plötzlich komplett in Flammen.
Die Männer versuchten den brennenden Lkw zunächst mit Wasser zu löschen, doch das Feuer erwies sich als hartnäckig.
Erst der Einsatz von Löschschaum und die Anforderung eines speziellen Fahrzeugs des Technischen Hilfswerks brachte die Flammen unter Kontrolle.
Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus der Schlafkabine seines Fahrzeugs befreien. Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.
Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Aktuell ist lediglich der Rastplatz Höfgen gesperrt.
Auf der A46 in Richtung Wuppertal läuft der Verkehr weiterhin ohne Stau. Autofahrer kommen problemlos an der Einsatzstelle vorbei.
Erstmeldung am 20. Januar um 06.47 Uhr, Update um 07.41 Uhr.
Titelfoto: Patrick Schüller