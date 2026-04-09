Schwarzer Rauch am Himmel: Feuer frisst sich durch Balkone an Mehrfamilienhaus

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In Fürth brannten am Donnerstag an einem Mehrfamilienhaus mehrere Balkone. Die Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle.

Von Friederike Hauer

Fürth - An einem Mehrfamilienhaus in Mittelfranken brannten am Donnerstag mehrere Balkone. Der Komplex musste evakuiert werden.

Mehrere Balkone im Innenhof mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.
Mehrere Balkone im Innenhof mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.  © NEWS5 / David Oßwald

Das Feuer wurde der Einsatzzentrale gegen 16.50 Uhr in der Herrnstraße/Sonnenstraße gemeldet. Eine schwarze Rauchsäule stieg aus dem Komplex weit über Fürth auf.

Vor Ort hatten sich die Flammen auf mehrere Balkone im Innenhof des Anwesens ausgebreitet, berichtete die Polizei. "Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt", so die Polizei.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Dabei wurde auch das Dach geöffnet, um auszuschließen, dass sich die Flammen dort hineingefressen hatten.

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Die Rauchsäule des Feuers war weit über Fürth zu sehen.
Die Rauchsäule des Feuers war weit über Fürth zu sehen.  © NEWS5 / David Oßwald

Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Unklar blieb auch, wie stark die Wohnungen des Hauses beschädigt wurden. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald (2)

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