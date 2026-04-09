Schwarzer Rauch am Himmel: Feuer frisst sich durch Balkone an Mehrfamilienhaus

Fürth - An einem Mehrfamilienhaus in Mittelfranken brannten am Donnerstag mehrere Balkone. Der Komplex musste evakuiert werden.

Mehrere Balkone im Innenhof mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. © NEWS5 / David Oßwald

Das Feuer wurde der Einsatzzentrale gegen 16.50 Uhr in der Herrnstraße/Sonnenstraße gemeldet. Eine schwarze Rauchsäule stieg aus dem Komplex weit über Fürth auf.

Vor Ort hatten sich die Flammen auf mehrere Balkone im Innenhof des Anwesens ausgebreitet, berichtete die Polizei. "Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt", so die Polizei.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Dabei wurde auch das Dach geöffnet, um auszuschließen, dass sich die Flammen dort hineingefressen hatten.